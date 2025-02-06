Путин призвал исключить большой набор в вузы на специальности с низким спросом

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры, направленные на улучшение качества обучения в российских вузах. Особое внимание будет уделено вопросам платного поступления и исключению избыточного набора по специальностям, не востребованным в экономике.

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.

Также Путин поручил правительству разработать и ввести в действие новые правила поступления в высшие учебные заведения на платную основу. Обновленная система приема должна быть реализована уже в 2026 году.

В этот же день в Кремле прошла торжественная церемония вручения премий, приуроченная ко Дню российской науки. Путин после награждений пригласил лауреатов на чай.

Также глава государства поставил новые задачи перед российскими учеными. Они должны разработать решения, которые будут превосходить зарубежные аналоги. Президент отметил, что специалисты работают в непростое время, и для достижения целей национального развития стране необходимы научные открытия.