Путин поставил новые задачи перед российскими учеными

Российским ученым необходимо создать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Заявление Владимира Путина об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент России выступил со вступительным словом перед началом церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых учёных по итогам прошлого года.

Путин заявил, что они работают в тяжелое время, и для достижения целей национального развития стране нужны научные открытия.

«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря новым научным открытиям будет обеспечено и технологическое лидерство России.

Церемония награждения лауреатов премии Президента в области науки и инноваций традиционно проходит в Кремле накануне Дня российской науки. Победившие молодые ученые получат попять миллионов рублей.