Путин позвал молодых ученых на чай после награждения в Кремле

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год пригласил лауреатов на чай. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Кремле прошла торжественная церемония вручения премий. Она была приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.

«Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю. Приглашаю на чай. Посидим немножко, поговорим», — сказал Путин, обращаясь к молодым ученым.

Награды получили Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук (Санкт-Петербург). Они были отмечены за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов, а также создание керамических изделий на их основе.

Этот проект стал основой для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области сверхвысокочастотной радиоэлектроники.

Также была награждена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Она получила награду за разработку инновационных методов, которые способствуют более эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.

Ранее Путин поставил новые задачи перед российскими учеными. Им необходимо создать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Путин отметил, что специалисты работают в тяжелое время, и для достижения целей национального развития стране нужны научные открытия.