Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «деполитизировать» роль Иосифа Сталина в Победе, подчеркнув, что, несмотря на репрессии, нельзя забывать его вклад в исход Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сказал на встрече с лидерами думских фракций.

«Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл Сталин в победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать», — заявил Путин.

При этом национальный лидер пообещал подумать над предложением Геннадия Зюганова о возвращении Волгограду названия Сталинград, заверив, что решение — за жителями региона.

Ранее он утверждал, что чрезмерная демонизация Сталина использовалась как способ атаки на СССР и Россию. Об этом Путин говорил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году.

Зюганов на встрече также предложил установить памятник Дзержинскому на Лубянке, уверяя, что якобы «народ просит» и «восемь из 10 поддержат».

В апреле Путин уже обещал рассмотреть переименование, а аэропорт Волгограда тогда получил имя «Сталинград».

Память о Сталине вызывает и противоположные реакции. Так, 5 марта 2020 года в Екатеринбурге день его смерти отметили как «праздник освобождения»: активисты устроили фейерверк, заявив, что жертв репрессий могло быть куда больше, если бы диктатор не умер в 1953-м. Акцию тогда публично поддержал губернатор Евгений Куйвашев, подчеркнув, что трагический период затронул и его семью.