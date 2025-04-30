Путин впервые высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Российский президент Владимир Путин заявил, что идея переименования Волгограда имеет логичное основание, однако окончательное решение должны принять сами горожане. Об этом он сказал во время встречи на марафоне «Знание. Первые», главу государства процитировало РИА «Новости» .

Во время общения с участниками просветительского форума в Москве президент России публично прокомментировал предложение о возвращении Волгограду его прежнего названия — Сталинград. С такой инициативой выступила активистка из региональной общественной организации.

Путин отметил, что в подобной идее есть логика. Он подчеркнул, что если отойти от идеологических интерпретаций, название Сталинград прежде всего ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне. Вместе с тем он указал на необходимость учитывать мнение самих жителей города.

Глава государства добавил, что вопрос требует обсуждения и подчеркнул: решение должно быть принято большинством. Президент также обратил внимание, что в ряде западных стран существуют улицы, носящие имя Сталинграда.

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград действительно обсуждался в публичном поле ранее. Местные власти активно комментировали эту тему. Кроме того, 29 апреля Владимир Путин поддержал идею присвоить волгоградскому аэропорту название Сталинград.