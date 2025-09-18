Путин согласился подумать о переименовании Волгограда в Сталинград

Решение о возвращении Волгограду названия Сталинград следует принимать местным жителям. Об этом на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме заявил президент Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал предложение переименовать город и поставить на место памятник Дзержинскому.

«Возвращение Волгограду имени Сталинград — надо подумать, местные жители решают», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал временно возвращать Санкт-Петербургу старое название. Милонов добавил, что табличку «город-герой Ленинград» можно встретить наравне с официальным именем города на указателях при въезде в него.

По его мнению, старое название можно использовать в дни праздников и памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. В качестве примера парламентарий привел Волгоград, который девять раз в году переименовывают в Сталинград.