Путин призвал активнее включать регионы в выработку стратегических планов

В выработку решений по национальной повестке следует активнее включать регионы. Об этом заявил президент Владимир Путин , выступая в Совете Федерации.

«У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать», — добавил он.

Ранее глава государства, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, призвал федеральные органы власти не «тюкать» региональные власти, а помогать им находить решения возникающих проблем.

В сентябре на совещании с избранными главами регионов Путин заявил, что люди должны видеть непосредственные результаты воплощения нацпроектов в жизнь.