Путин попросил федеральное правительство не «тюкать» власти регионов

Федеральное правительство должно помогать региональным властям, а не «тюкать» их. Об этом на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что по каждому направлению реализации нацпроектов есть 10 регионов с результатами ниже остальных субъектов. Глава государства призвал провести основательную работу в этом направлении.

«Прошу коллег из правительства „не тюкать“, что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — уточнил Путин.

Ранее президент обратил внимание на необходимость обелить экономику и сократить нелегальную занятость. Он призвал действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста. Для борьбы с теневой экономикой Путин также попросил усилить контроль за обращением наличных денег.