Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков отметил, что представитель республики дал оценку обострившейся ситуации вокруг иранской ядерной программы и на Ближнем Востоке.

«На встрече российская сторона высказала позиции о политическом урегулировании связанных с ядерной программой Ирана вопросов», — добавил он.

Ранее стало известно, что Иран намерен провести переговоры с «евротройкой» — Францией, Великобританией и Германией — по вопросам ядерной проблематики.

Глава МИД Сергей Лавров допускал, что Россия может предложить помощь Ирану в вывозе и обеднении обогащенного урана для применения на атомных электростанциях.