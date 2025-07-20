Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Песков отметил, что представитель республики дал оценку обострившейся ситуации вокруг иранской ядерной программы и на Ближнем Востоке.
«На встрече российская сторона высказала позиции о политическом урегулировании связанных с ядерной программой Ирана вопросов», — добавил он.
Ранее стало известно, что Иран намерен провести переговоры с «евротройкой» — Францией, Великобританией и Германией — по вопросам ядерной проблематики.
Глава МИД Сергей Лавров допускал, что Россия может предложить помощь Ирану в вывозе и обеднении обогащенного урана для применения на атомных электростанциях.