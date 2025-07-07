Лавров рассказал о возможной помощи Ирану со стороны России

Россия может предложить Ирану помощь в вывозе и обеднении обогащенного урана для использования на атомных электростанциях. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передало РИА «Новости» .

«Президент [России Владимир] Путин напоминал, что когда был согласован СВПД, он учитывал возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской республике Иран до принятия этого документа, до уровня, необходимого для энергетических целей, для использования на атомных электростанциях», — пояснил министр.

Глава МИД напомнил, что у России есть такие технологические возможности, и она готова их предоставить — забрать излишки чрезмерно обогащенного урана и вернуть ресурс, пригодный для использования в ядерной энергетике.

Также Лавров предложил посреднические услуги Москвы, если на то будет желание главного действующего лица — Тегерана.\

На сессии саммита БРИКС Лавров также отметил бесконтрольный рост государственного долга США и утрату доверия к доллару