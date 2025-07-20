Иран и «евротройка» проведут переговоры
Tasnim: Иран и «евротройка» договорились провести переговоры по ядерному вопросу
Иран и страны «европейской тройки» договорились провести переговоры по ядерной проблематике, место и время проведения переговоров на данный момент неизвестны. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Великобританией, Францией и Германией — о проведении прямых переговоров по ядерной проблематике Ирана», — отметил источник.
Между сторонами уже есть твердая договоренность о переговорах, однако продолжается дискуссия о месте и времени их проведения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что возобновление переговоров с США о ядерной сделке возможно, если Белый дом будет готов к сбалансированному и взаимовыгодному соглашению. Он добавил, что «евротройке» нужно начать действовать ответственно, если эти страны хотят участвовать в диалоге.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атакой на ядерные объекты Ирана в случае начала их строительства.