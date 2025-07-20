Иран и «евротройка» проведут переговоры

Tasnim: Иран и «евротройка» договорились провести переговоры по ядерному вопросу

Фото: РИА «Новости»

Иран и страны «европейской тройки» договорились провести переговоры по ядерной проблематике, место и время проведения переговоров на данный момент неизвестны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Великобританией, Францией и Германией — о проведении прямых переговоров по ядерной проблематике Ирана», — отметил источник.

Между сторонами уже есть твердая договоренность о переговорах, однако продолжается дискуссия о месте и времени их проведения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что возобновление переговоров с США о ядерной сделке возможно, если Белый дом будет готов к сбалансированному и взаимовыгодному соглашению. Он добавил, что «евротройке» нужно начать действовать ответственно, если эти страны хотят участвовать в диалоге.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атакой на ядерные объекты Ирана в случае начала их строительства.

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