Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Визит высокопоставленного иранского чиновника заранее не анонсировали.

Встреча прошла на фоне обострения ситуации в Иране и вокруг него. В конце декабря в республике начались массовые протесты из-за экономических проблем, которые, по заявлению Тегерана, спровоцировали извне.

В беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин указал на необходимость деэскалации напряженности.

В январе президент США Дональд Трамп пригрозил стране ударами в случае силовых действий против протестующих. Иранские власти заявили, что взяли ситуацию под контроль. Тегеран также предупредил о готовности ответить на любую атаку со стороны Соединенных Штатов, подчеркнув, что его ракеты достают до американских баз в регионе.