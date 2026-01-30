Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани
Президент России Владимир Путин принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Визит высокопоставленного иранского чиновника заранее не анонсировали.
Встреча прошла на фоне обострения ситуации в Иране и вокруг него. В конце декабря в республике начались массовые протесты из-за экономических проблем, которые, по заявлению Тегерана, спровоцировали извне.
В беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин указал на необходимость деэскалации напряженности.
В январе президент США Дональд Трамп пригрозил стране ударами в случае силовых действий против протестующих. Иранские власти заявили, что взяли ситуацию под контроль. Тегеран также предупредил о готовности ответить на любую атаку со стороны Соединенных Штатов, подчеркнув, что его ракеты достают до американских баз в регионе.