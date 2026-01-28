Трамп пригрозил Ирану «венесуэльским сценарием»

Трамп: ВМС США могут поступить в отношении Ирана так же, как с Венесуэлой

Военно-морские силы США могут поступить против Ирана точно так же, как в Венесуэле. Об этом в Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Это большой флот, возглавляемый авианосцем „Авраам Линкольн“. Как и с Венесуэлой, он готов и в состоянии быстро выполнить задачи, если необходимо, с жестокостью и скоростью», — написал он.

Трамп выразил надежду, что представители Ирана заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.

«Надеюсь, Иран сядет за стол переговоров и заключит равноправную и справедливую сделку без ядерного оружия, выгодную для всех. Время на исходе, это имеет решающее значение! Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», — добавил президент США.

Ранее научрук Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не исключил, что США ударят по Ирану, если в стране опять начнутся протесты. В ином случае Штаты ограничатся новыми экономическими мерами.