Путин созвонился с лидерами Ирана и Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Ирана и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил РИА «Новости», что первую половину дня российский лидер посвятил ситуации вокруг Ирана. Он созвонился сначала с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем — с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин выразил готовность российской стороны и впредь предпринимать посреднические усилия, чтобы содействовать продвижению конструктивного диалога между государствами.

Ранее президент России на встрече с послами назвал недопустимой замену дипломатии на право силы. Он отметил, что мир не приходит сам по себе — его создают каждый день.