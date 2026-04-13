Путин принял в Кремле президента Индонезии

Президент России Владимир Путин принял в Москве коллегу из Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

Российский лидер отметил, что частые контакты двух стран подчеркивают особый характер их отношений. Самыми перспективными отраслями сотрудничества он назвал энергетику, космос, сельское хозяйство, промышленную кооперацию и фармацевтику. Кроме того, Индонезия не так давно вступила в БРИКС.

«Мы подписали недавно декларацию об этом особом характере и, действительно, он наполняется конкретным содержанием», — добавил Путин.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что президенты двух стран планируют рабочий обед и обсудят большое количество вопросов, стоящих на повестке дня.