В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и президента Индонезии

Песков: Путин и Субианто проведут переговоры в формате рабочего обеда

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Индонезии Прабово Субианто в Москве в формате рабочего обеда. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Сначала переговоры в формате двух делегаций. Затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что в ходе встречи главы государств обсудят большое число вопросов. Взаимодействие стран развивается интенсивно, а лидеров двух государств связывают хорошие деловые и личные отношения.

«Вопросов на повестке дня много. Разноплановое взаимодействие идет в области кооперации», — отметил он.

Переговоры состоятся в понедельник. Лидеры обсудят перспективы углубления межгосударственного стратегического партнерства, а также актуальные региональные и международные вопросы.