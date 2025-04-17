Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана

Президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В переговорах принимает участие и российский коллега Аракчи Сергей Лавров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, а с иранской стороны — посол в Москве Казем Джалали.
Накануне Совет Федерации ратифицировал проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соглашение касается взаимных интересов сторон в большом количестве отраслей — от борьбы с терроризмом до туризма и образования. Документ Путин подписал вместе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на переговорах в Москве 17 января.
Кроме того, российский лидер тогда подарил коллеге традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем.
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