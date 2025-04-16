Совфед одобрил проект ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Во время 589-го пленарного заседания верхней палаты сенаторы ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом заявили в Telegram-канал Совета Федерации.

Документ направлен на регулирование двустороннего равноправного сотрудничества в различных сферах взаимного интереса, в том числе политики, обороны, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, развития инфраструктуры, туризма, образования и других отраслях.

Кроме того, согласно договору, если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая не сможет оказывать никакую помощь агрессору, а должна будет содействовать решению конфликта по действующим нормам международного права и Уставу ООН.

Также в документе обозначили обязательства России и Ирана по противодействию односторонним принудительным мерам и сотрудничеству в развитии международных транспортных коридоров, в частности Север — Юг.

Президент России Владимир Путин и его глава Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров 17 января. Главной целью документа, по словам лидеров, является создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития государств и всего общего евразийского региона в целом.