Путин преподнес президенту Ирана русские подарки

Президент России Владимир Путин подарил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем в память о его визите в страну. Кадры в Telegram-канале опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Вручение памятных подарков прошло после завершения пресс-конференции лидеров стран по итогам прошедших в пятницу переговоров.

«Господин президент, это на память о вашем посещении, на память о России. Так она выглядит зимой. Ну а это традиционное наше изделие — самовар», — сказал Путин.

Также Пезешкиану провели небольшую экскурсию во время его нахождения в Кремле. В частности, научный сотрудник Большого Кремлевского дворца и экскурсовод Милана Стрекозова обратила внимание гостя из Ирана на трон в Андреевском зале, который по персидской традиции украсили мантией сверху.

Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Стороны в том числе договорились не помогать агрессору в случае нападения.