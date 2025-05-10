Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию о направлениях российско-вьетнамских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что в 2025 году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между государствами.

«За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают развиваться в духе равноправия, учета интересов и взаимного уважения друг друга. Это наглядно подтверждают состоявшиеся переговоры с товарищем То Ламом», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что товарооборот между странами в 2024 году вырос на 20%, а отношения стран развиваются успешно по всем направлениям. Путин напомнил, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, начавшаяся еще во времена Великой Отечественной войны.