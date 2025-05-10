Путин заявил о многолетней дружбе России и Вьетнама

Корни дружбы России и Вьетнама уходят во времена Великой Отечественной войны. Об этом напомнил президент Владимир Путин на встрече с вьетнамским лидером То Ламом, который прибыл в российскую столицу по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама за участие в торжественных мероприятиях в честь 9 Мая: азиатское государство было представлено расчетом на военном параде.

«Спасибо большое за этот знак внимания. Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну», — сказал президент России.

Глава государства напомнил, что добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов участвовал в битве за Москву в период ВОВ. На сегодняшний день отношения двух стран успешно развиваются. В прошлом году товарооборот вырос на 20%.

То Лам в ответной речи назвал Путина своим близким другом и поблагодарил за теплый прием.

«Я тронут Вашим выступлением и искренними словами», — обратился к российскому президенту вьетнамский лидер.