Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

В среду российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также нынешнюю ситуацию в Ближневосточном регионе.

Ранее президент Сирии приезжал в Москву в октябре 2025 года.

Тогда состоялась первая встреча представителей государств на высшем уровне после смены руководства в арабской республике. Путин и аш-Шараа обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества.

В декабре глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сирийским коллегой Асадом аш-Шейбани. Они затронули не только общие политические темы, но и напрямую влияющие на сохранение независимости Сирийской Арабской Республики конкретные задачи.