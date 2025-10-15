Путин принял в Кремле президента Сирии

Президент России Владимир Путин и лидер Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, между двумя странами сложились особые отношения, они всегда носили дружеский характер и не были связаны с политической конъюнктурой.

«Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, аш-Шараа отметил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией. Он подчеркнул, что уважает все договоренности, заключенные между двумя странами, и что республика опирается на многие достижения, которых ей помогли добиться.

Ранее немецкое издание Zeit рассказало, чем занимается экс-президент Сирии Башар Асад, в конце прошлого года получивший политическое убежище в России.