Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

Во время переговоров министры подняли темы двусторонней повестки и обстановки на Ближнем Востоке. Лавров подчеркнул, что накануне встречи его сирийский коллега детально обсудил эти вопросы с президентом Владимиром Путиным.

В ходе беседы стороны обговорили не только общие политические темы, но и конкретные задачи, напрямую влияющие на сохранение независимости Сирийской Арабской Республики и стабильность на Ближнем Востоке.

Дипломат назвал контакты аш-Шейбани с главой государства важным этапом координации позиций двух стран. По его словам, Россия и Сирия запланировали усиливать торгово-экономические связи и развивать сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Ранее о дружбе с САР рассказал президент США Дональд Трамп. Он встретился с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа и подарил ему флакон духов своей марки.