Президент России Владимир Путин даст торжественный прием в честь гостей саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие пройдет в среду в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основные события саммита запланировали на 18 июня. Утром президент России встретит глав делегаций в «Казань Экспо», а в 10:00 откроет первое заседание вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.

Затем участники перейдут к закрытой части встречи и подпишут четыре документа. Второе заседание проведут в формате рабочего завтрака, где обсудят интеграционные процессы в Евразии и заслушают доклад об итогах делового форума Россия — АСЕАН. В нем также примут участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и председатель Коллегии Евразийского экономического союза.

В завершение завтрака Путин и Маркос выступят с заявлением для прессы.