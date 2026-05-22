Здание колледжа в Старобельске почти сложилось после удара ВСУ

Атака ВСУ почти разрушила здание Старобельского колледжа Луганского педагогического института. Об этом сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник, его процитировал ТАСС.

«Здание практически сложилось», — добавил он.

Удар нанесли ночью, когда в общежитии ночевали 86 студентов от 14 до 18 лет. По последним данным, четыре человека погибли, более 30 пострадали. Восьмерых пострадавших госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.

Под завалами еще могут находиться люди, однако поиски пришлось приостановить из-за угрозы повторных атак.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи работают на месте происшествия, выясняя все подробности. По предварительным данным, украинские боевики использовали для атаки четыре беспилотника самолетного типа.