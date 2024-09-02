Путин прилетел в Улан-Батор

Самолет президента Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Улан-Батора. Об этом сообщил Telegram-канал «Смотри» .

Авторы публикации разместили ролик, на котором виден борт главы государства.

Ранее помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент во время поездки в Монголию планирует встретиться с главой страны Ухнагийном Хурэлсухой. Они будут обсуждать вопросы, связанные с проблемами регионального и международного масштаба.

Ушаков уточнил, что визит Путина приурочили к победе Советской и монгольской армии над японскими солдатами около реки Халхин-Гол на востоке Монголии.