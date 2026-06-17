Президент Владимир Путин прилетел в Казань, где примет участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что мероприятие посвящено 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Участниками саммита станут представители всех 11 стран, входящих в блок: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин.

В первый день в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала Путин проведет торжественный прием в честь прибывших глав делегаций.

Также в среду, 17 июня, состоится Деловой форум Россия — АСЕАН, на котором представители российского бизнеса обсудят с гостями перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Партнером Путина по первому заседанию станет президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший. На этой встрече участники обсудят вопросы стратегического партнерства России и АСЕАН, наметят новые направления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

По итогам встречи ожидается подписание совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН.

Как сообщала пресс-служба Кремля, участниками саммита, кроме глав государств ассоциации, станут генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и председатель Коллегии Евразийского экономического союза.