Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко 29 августа

Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 29 августа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву 27 августа. Президенты обсудят вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие между государствами.

«Контакты с президентом запланированы на субботу», — заявил Песков.

Кроме того, Александр Лукашенко планирует встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На переговорах рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию общих проектов.

Недавно Александр Лукашенко отмечал, что значение Белоруссии возрастает, а успешность этой страны зависит от отношений с Россией.