Путин прибыл в ЦКБ на церемонию прощания с Ириной Подносовой

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщило РИА Новости .

Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы.

Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Она возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года, став первой женщиной в истории российской судебной системы, занявшей эту должность.

В своем соболезновании Путин отметил, что знал Подносову много лет как принципиального и порядочного человека, профессионала высочайшего уровня. По словам главы государства, на занимаемом посту она твердо и последовательно отстаивала верховенство закона.

После кончины Подносовой обязанности председателя Верховного суда временно исполняет ее заместитель Юрий Иваненко.