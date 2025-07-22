Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса», — отметил Путин, подчеркнув, что она всегда трудилась с полной отдачей и честно служила Отечеству.
Глава государства обратился с личными словами поддержки к семье Подносовой. Президент назвал ее примером преданности профессии и закону.
О смерти Ирины Подносовой стало известно во вторник. Она возглавила Верховный суд России в апреле 2024 года. После кончины Подосовой исполняющим обязанности председателя назначен ее заместитель Юрий Иваненко.
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