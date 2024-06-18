Путин прибыл в Якутск с рабочим визитом

Путин прилетел в Якутск на мероприятия по IT и креативным отраслям

Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутск, чтобы ознакомиться с достижениями региона в сфере IT. Об этом сообщили «Известия» .

Главу государства ознакомят с достижениями региона в сфере креативных индустрий и информационных технологий. Он встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым, деятелями культуры, участниками образовательной программы «Муравьев-Амурский 2030», программ поддержки специалистов «Земский учитель» и «Земский доктор», учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Президент в ближайшие дни нанесет два зарубежных визита — в КНДР и Вьетнам. Он встретится с руководством двух стран и обсудит стратегическое сотрудничество.

Журналисты показали обстановку в Пхеньяне. По северокорейскому городу развесили плакаты с флагом России и надписями на двух языках, установили портреты президента.