Путин покинул аэропорт Пекина в черном Aurus | 360°

Мир 16 мая 2024, 05:34 Путин покинул аэропорт Пекина в черном Aurus РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин покинул пекинский аэропорт на автомобиле российской марки Aurus. Это видно на кадрах прибытия лидера в Китай, видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

На нем видно, что Путина встретил почетный караул. После церемонии он уехал на черной машине Aurus.

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Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он отмечал, что выбрал КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

Президент России в феврале этого года подарил автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. Они отметили, что презент является свидетельством «особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».