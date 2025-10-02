Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти

Президент Владимир Путин заявил, что Индия понесет серьезный ущерб в случае отказа от российских энергоносителей. Об этом он сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«И по-разному ущерб считают, некоторые говорят, что это будет до 9–10 миллиардов долларов, если откажется», — сказал он.

Глава государства отметил, что в случае сохранения закупок индийская сторона столкнется с санкциями в виде повышенных пошлин, которые также приведут к потерям, но не уточнил их сумму. Путин добавил, что индийский народ «не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было».

Президент подчеркнул, что Китай и Индия не намерены играть роль «быков», даже несмотря на символику коров в индийской культуре. При этом он допустил, что в Европе есть политики, готовые согласиться на любую роль.

США требуют от Индии отказаться от закупок российской нефти. Вопрос о возможных санкциях против Индии и Китая планируют рассмотреть министры финансов G7. По данным Bloomberg, Нью-Дели выразил готовность сократить закупки при условии снятия ограничений с Венесуэлы и Ирана. В противном случае, предупредили индийские чиновники, цены на топливо резко вырастут.