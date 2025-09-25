Индия выдвинула США условия отказа от российской нефти

Индия предупредила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снять санкции с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы может спровоцировать резкий рост мировых цен», — отметили в сообщении.

Источник издания сообщил, что в июле нефтеперерабатывающие заводы платили за российскую нефть в среднем 68,90 доллара за баррель. В то же время топливо из Саудовской Аравии обошлось в 77,50 доллара, а из США — 74,20 доллара.

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что Индия и Китай помогают России вести боевые действия на Украине, продолжая закупать нефть. До этого он просил Евросоюз повысить пошлины для Нью-Дели и Пекина до 100%.