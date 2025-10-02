«И быком, и козой готовы быть». Путин жестко поставил Европу на место

Президент Путин сравнил позицию Европы и Азии в отношениях с США

Китай и Индия не намерены подчиняться Соединенным Штатам, в отличие от ряда европейских стран, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления главы государства вела пресс-служба Кремля.

Президент России напомнил известную латинскую фразу «то, что позволено Юпитеру, не позволено быку» и отметил, что Азия не собирается примерять на себя подобную роль.

Ни Китай, ни Индия <…> быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию, не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать.

Владимир Путин рассказал, что Россия и Индия координируют свои позиции на международной арене, а также сотрудничают в культурной и гуманитарной областях.

Глава государства поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову продумать все возможные варианты развития торговых связей с Индией. Москва, как объяснил Путин, предложит Дели различные варианты.

В том же выступлении Путин жестко ответил на выпад о «бумажном тигре».