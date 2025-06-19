Путин рассказал, как остановить конфликт между Ираном и Израилем

Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, можно найти. Об этом на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2025 заявил президент России Владимир Путин.

«Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, так и Израиля», — отметил он.

По мнению Путина, в Иране сейчас происходит «консолидация общества» вокруг руководства после израильской атаки.

Он предложил участие России в том, чтобы обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики, и в то же время выйти на снятие озабоченности Израиля относительно собственной безопасности. По словам Путина, это предложение передали обеим сторонам конфликта и Соединенным Штатам.

«Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран», — добавил президент.

Путин напомнил, что Россия достраивала АЭС «Бушер» в Иране и подписала контракт на строительство еще двух блоков. Также он сообщил о договоре с Израилем, что россиян, которые строят атомную электростанцию в Иране, обстреливать не будут.