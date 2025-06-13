АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля

Атомная электростанция в Бушере не подверглась атаке Израиля. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в соцсети Х .

«Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению», — отметил он.

По данным агентства, уровень радиации на объекте в Натанзе не превышает нормы.

Израиль применил для атаки на Иран 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. ЦАХАЛ нанес удар в ночь на 13 июня, в результате пострадали минимум 50 человек, 35 из них — женщины и дети.

Иран пообещал Израилю жесткий ответ и запустил по стране более 100 беспилотников. Им потребуется несколько часов, чтобы достичь еврейского государства.