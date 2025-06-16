В Кремле предложили Израилю и Ирану посредничество в урегулировании
Россия готова посредничать для урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«Готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано», — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов контактировать с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний станет посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.
В Иране приостановил работу консульский отдел российского посольства, а дипмиссия в Израиле призвала россиян уезжать через круглосуточный пункт пропуска в Эйлате на границе с Египтом.
Армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне
Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце
Детский автогородок в школе имени Сергея Рыбникова проверили в Воскресенске
Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье
Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте