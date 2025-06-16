В Кремле предложили Израилю и Ирану посредничество в урегулировании

Россия готова посредничать для урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов контактировать с российским коллегой Владимиром Путиным, если последний станет посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

В Иране приостановил работу консульский отдел российского посольства, а дипмиссия в Израиле призвала россиян уезжать через круглосуточный пункт пропуска в Эйлате на границе с Египтом.