Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну пост врио главы Коми

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, в ходе которой предложил ему возглавить Республику Коми. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ответ Гольдштейн заявил, что с гордостью и честью примет предложение стать врио главы региона.

Во вторник, 5 ноября, о своей отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. По его словам, президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Также Уйба назвал переход на новое место огромной ответственностью.

До этого свои посты покинули губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Василий Голубев и Максим Егоров. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначили Юрия Слюсаря и участника спецоперации Евгения Первышова соответственно.