Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, который лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске. Он пожелал мальчику скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и счастья. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Вечером 11 ноября мальчик нашел на детской площадке 10-рублевую купюру. Вдруг раздался взрыв. По предварительным данным, сработало не менее 10 граммов тротила, начиненного мелкими гвоздями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мальчику сделали сложную операцию, длившуюся шесть часов. Из-за травмы ему ампутировали часть пальцев. Лечение он проходил в детском медцентре Рошаля. Ребенка выписали 28 ноября. Мальчику установят протез.