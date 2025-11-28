Пострадавшего от взрыва СВУ мальчика выписали из больницы в Красногорске

Получившего травмы рук после взрыва СВУ в Красногорске мальчика выписали из больницы. Он проходил лечение в детском медцентре Рошаля.

Мальчик получил травмы на детской площадке 11 ноября. По пути на тренировку он увидел сверток с деньгами и решил его подобрать. Оказалось, что таким способом злоумышленники замаскировали мину. Устройство сдетонировало, в результате чего ребенок получил травмы обеих рук. Спустя чуть более двух недель лечения ребенка выписали домой.

Мальчику провели сложную операцию, которая длилась шесть часов. Из-за серьезной травмы ему ампутировали часть пальцев. Губернатор Андрей Воробьев пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.