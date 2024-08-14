Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Путин пожелал успехов врио калининградского губернатора Беспрозванных на выборах

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных успехов на предстоящих выборах в сентябре. Об этом глава государства сказал в ходе рабочей встречи в среду, сообщила пресс-служба Кремля.

Беспрозванных поблагодарил президента за высокое доверие и выразил готовность сделать все, чтобы оправдать его, если жители региона поддержат кандидатуру на выборах в сентябре.

В ответ Путин напомнил ему, что финальное решение зависит исключительно от жителей области.

«Вам успехов», — заключил президент.

Российский лидер также пообещал Беспрозванных, что правительство продолжит субсидировать программу льготных авиабилетов в Калининградской области, а также напомнил про развитие морских перевозок. Глава региона отмечал тему авиаперелетов как очень чувствительную для всех местных жителей.

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте