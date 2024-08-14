Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах
Путин пожелал успехов врио калининградского губернатора Беспрозванных на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных успехов на предстоящих выборах в сентябре. Об этом глава государства сказал в ходе рабочей встречи в среду, сообщила пресс-служба Кремля.
Беспрозванных поблагодарил президента за высокое доверие и выразил готовность сделать все, чтобы оправдать его, если жители региона поддержат кандидатуру на выборах в сентябре.
В ответ Путин напомнил ему, что финальное решение зависит исключительно от жителей области.
«Вам успехов», — заключил президент.
Российский лидер также пообещал Беспрозванных, что правительство продолжит субсидировать программу льготных авиабилетов в Калининградской области, а также напомнил про развитие морских перевозок. Глава региона отмечал тему авиаперелетов как очень чувствительную для всех местных жителей.