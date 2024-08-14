Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградской области

Правительство России продолжит программу субсидирования льготных авиабилетов в Калининградской области. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил президент страны Владимир Путин.

Глава региона назвал необходимость субсидий на авиационные перевозки для регулирования цен на билеты очень чувствительным вопросом для Калининградской области.

«Субсидирование в отношении авиабилетов продолжится», — сказал Путин.

Президент добавил, что основной артерией вывоза и доставки грузов являются морские перевозки.

«Сдача очередного парома для Калининграда предусмотрена в конце 2028 года на заводе „Звезда“. Затем в 2029 году будет еще один паром», — отметил он.

Ранее Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», среди них «Белая дюна» под Калининградом.