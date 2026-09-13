Путин пожелал Розенбауму здоровья и успехов в делах в день его юбилея

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Розенбаума с 75-летием. Текст телеграммы разместили на сайте Кремля .

Глава государств отметил, что певец, поэт и композитор всегда работает вдохновенно и дарит слушателям тепло души.

Путин также подчеркнул, что благодаря особой доверительной манере исполнения песни Розенбаума пользуются заслуженной популярностью у разных поколений. Президент отдельно отметил вклад юбиляра в благотворительные и гуманитарные инициативы.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях», — добавил Путин.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье врачей. Сначала он решил продолжить династию: отучился в медицинском университете, где получил диплом врача-анестезиолога и реаниматолога. Однако в 1980 году решил оставить эту сферу и занялся музыкой.