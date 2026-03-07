Сегодня 13:02 Что не надо дарить на 8 Марта: топ самых неудачных и бестактных подарков для женщин Эксперт по практическому этикету Баранова назвала худшие подарки на 8 Марта 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Женщины

Магазины

Косметика

8 Марта

Международный женский день уже на носу — россияне традиционно оккупируют цветочные лавки, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Но что еще добавить к букету тюльпанов или нарциссов? 360.ru собрал топ вещей, точно не стоит дарить женщине.

Парфюм и косметика Табу относительно подарков на 8 Марта довольно универсально. Если речь идет о близких женщинах, подругах, членах семьи — тогда все проще, отметила эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова в комментарии 360.ru. «Но если это коллега по работе или не очень близкая знакомая, тогда нежелательно дарить парфюм или косметические средства. Что-то довольно личного характера может вызвать неоднозначное отношение. В этот список можно добавить и одежду», — предупредила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Средства против несовершенств Если не было конкретного запроса на такой подарок — крайне нежелательно преподносить презент, намекающий на несовершенства. «Это средства, корректирующие возраст или фигуру, антицеллюлитные крема, сыворотки против морщин. Такой подарок могут воспринять точно не так хорошо, как хотелось бы», — отметила Баранова.

Фото: РИА «Новости»

Статуэтки, сувениры и мягкие игрушки К нежелательным подаркам относятся сувениры, если речь не идет о действительно памятной вещи.

Если это не памятная вещь, а просто из соседнего магазина что-то купленное, не очень практичное в быту (их иногда пылесборниками называют), то есть подарок ради подарка, а не подарок ради эмоций, он очень часто вызывает некоторое раздражение. Потому что теперь нужно куда-то пристроить в своем пространстве сувенир, который может туда не вписываться, и в целом вызывает определенные неприятные ассоциации. Поэтому пустые подарки, лишенные какого-то смысла, очень символические. Татьяна Баранова

Сюда же можно причислить и мягкие игрушки. Если конечно речь не идет о ребенке или девушке, которая собирает коллекцию Тедди. «А просто так дарить мягкие игрушки — опять-таки большой вопрос. Согласитесь, это не уместно для взрослой женщины, которая была бы рада, если бы ее искренне удивили и порадовали, а не просто отделались сувениром, который купили, скорее всего, в соседнем магазине», — объяснила Баранова.

Фото: РИА «Новости»

Подарки, не учитывающие состояние здоровья Нельзя вручать любые презенты, которые не учитывают особенности здоровья. Например, женщине-аллергику точно не стоит дарить мед или орехи. «Или женщина сидит на жесткой диете довольно давно, а ей дарят сладости. Надо знать человека, чтобы не ошибиться. Нужно предварительно навести справки, позадавать вопросы… Тогда больше шансов, что попадем в ее увлечения, интересы. Это корректнее, чем какой-то супер универсальный подарок», — подчеркнула специалист.

Фото: РИА «Новости»

Предметы быта Сковородки, техника и другие предметы быта — тоже не самая подходящая история. «Опять же, если мы что-то точно знаем о женщине, и знаем, что она любит это дело и действительно давно ждет новый гриль, тогда это хороший подарок», — добавила Баранова. В противном случае — это не подарок, а просто покупка, которую можно сделать в любой момент, чтобы облегчить жизнь своей половинке. «А в качестве подарка все-таки хочется что-то индивидуальное, что действительно порадует женщину, принесет позитивные эмоции», — заключила эксперт.