Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Полвека назад стройка объединила сотни тысяч специалистов и воинов-железнодорожников, напомнил президент. БАМ дал жизнь новым поселкам и городам, а также стал местом рождения смелых замыслов и идей.

«Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения», — отметил Путин.

Сегодня БАМ — важная и неотъемлемая составляющая единой транспортной системы России. Теперь на повестке дня стоит дальнейшая модернизация этой магистрали и Транссиба, подчеркнул глава государства.

В мае 2024 года правительство одобрило запуск третьего этапа по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали.