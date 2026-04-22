Путин поздравил нотариусов со 160-летием профессии в России

Президент России Владимир Путин поздравил нотариусов со 160-летием создания нотариата в стране. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Все эти годы нотариат играл весомую роль в жизни государства и общества, утверждал в своих рядах дух корпоративности, верности профессиональному долгу, незыблемым этическим нормам», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что нынешнее поколение специалистов продолжает традиции предшественников и успешно справляется с задачами по защите прав граждан и юридических лиц, обеспечению экономической безопасности и реализации функций превентивного правосудия.

Путин добавил, что специалисты применяют современные технологии и подходы, постоянно повышая качество услуг. Он пожелал нотариусам реализации намеченных планов и всего наилучшего.

В начале апреля президент также поздравлял с профессиональным праздником геологов России.