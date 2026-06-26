Гладкова назначили послом России в Абхазии

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков станет послом России в Абхазии. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — указано в документе от 26 июня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что бывшим губернаторам Брянской и Белгородской областей Александру Богомазу и Вячеславу Гладкову предложат новые посты. Оба главы региона оставили занимаемые должности по собственному желанию.

Врио губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук, а Белгородской — участник программы «Время героев» Александр Шуваев. Руководителей регионов изберут 20 сентября 2026 года, в Единый день голосования.