Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Телеграмму от имени главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент отметил созидательный вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи и воспитание молодежи. По словам главы государства, эти организации развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами.

«И конечно, особые слова признательности — последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», — говорится в телеграмме.

Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов рассказал о важности соблюдения традиций и предписаний ислама в дни праздника Ураза-байрам.